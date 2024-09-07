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Kars'ta Silajlık Mısır Hasadı Başladı

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Kars'ın verimli tarım alanlarında silajlık mısır hasadı başladı. Çiftçiler, mısır tarlalarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Mısır hasadı, hayvan yemi olan silajlık mısırın hazırlanması için önem taşıyor.

Kars'ın verimli tarım alanlarında silajlık mısır hasadı başladı. Mısır ekimi yapılan bölgelerde çiftçiler, hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte mısır tarlalarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mısır'da yüksek verim bekleyen çiftçiler, hayvan yeminin önemli bir parçası olan silajlık mısırı hazırlamak için kolları sıvadı. İklim şartları nedeniyle mısır hasadı genellikle sonbahar aylarına denk geliyor ve bu dönemde çiftçiler hem ürünlerini toplamanın hem de yüksek kalitede silaj elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Çiftçiler tarafından Arpaçay, Akyaka ve Selim bölgelerinde ekimi gerçekleştirilen silajlık mısırın doğru zamanda hasat edilmesi, hayvan sağlığı ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahip.

Karslı çiftçiler, hasat sezonunda modern tarım makineleri ve geleneksel yöntemlerle çalışarak, yüksek kaliteli silaj üretmeyi amaçlıyor. Çiftçilerden Ali Kılıç "Bu yıl ürünlerimiz oldukça iyi görünüyor. Hava şartlarına rağmen, mısırlarımız sağlıklı ve bol. Hasat sürecini en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kars'ta ekilen yem bitkileri, hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de bölgedeki hayvancılıkla ilgili önemli bir girdi sağlıyor.

Kentte çiftçiler ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, ürünlerin kalitesini artırmak ve verimliliği yükseltmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Kars'ın tarım potansiyeli ve çiftçilerin özverili çalışmaları, bölgenin tarımsal geleceği için umut verici bir tablo ortaya koyuyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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