Kars'ta Nisan Ayında Konut Satışları Geçen Yıla Göre Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Nisan ayında Kars'ta toplam 333 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemin ise 271 konutun satışı yapılmıştı.

Nisan ayı konut satış istatistikleri doğrultusunda, Kars'ta satılan konutların büyük çoğunluğu ikinci el satışlardan oluştu. İlk el konut satışlarında ise sınırlı bir hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Uzmanlar, bölgedeki konut satışlarının mevsimsel olarak artış gösterdiğini belirtirken, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hareketliliğin sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Konut satışlarındaki tablo, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar açısından piyasanın nabzını tutmak açısından önem taşıyor.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise konut satışları şöyle sıralandı. Ağrı'da Nisan ayında 232, Kars'ta 333 konut, Iğdır'da 125 konut ve Ardahan'da Nisan ayında 37 konut satıldı. - KARS