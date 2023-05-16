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Kars'ta Nisan ayında 201 konut satıldı

Kars'ta Nisan ayında 201 konut satıldı

Ekonomi Haberleri

Kars'ta Nisan ayında 201 konutun satışı yapıldı.

Kars'ta Nisan ayında 201 konutun satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise Nisan ayında Kars'ta 201 konut, Ağrı'da 138 konut, Iğdır'da 100 konut ve Ardahan'da Nisan ayında 22 konut satışı gerçekleşti. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Kars Ekonomi Haberler

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