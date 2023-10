Kars'ta Meyve ve Bostan Üretimi Yapan Genç Çiftçi Pazar Sorunu Yaşıyor

TACETTİN DURMUŞ

Doğup büyüdüğü topraklardan genç yaşta Bursa'ya göçen Hasan Özkaya, orada edindiği bağ ve bahçe kültürünü memleketi Kars'ta bin 700 rakımlı köyüne taşıdı. Özkaya, "Bursa'da 20 yıl bu işin toptancılığını ve perakendeciliğini yaptım. Daha sonra da 'köyümde de olur mu olmaz mı dedim' dedim. Bursa'da köylülerden bahçe kiralıyor ve meyve alıp satıyordum. Sonra 'bu işi Kars'taki köyümde yapayım' dedim. Önce 5 - 10 fidanla başladım. Daha sonra 600- 700 ağacım oldu. Burada farklı bahçeler de yapmak istiyorum ama yetişemiyorum...Kars'ta meyve ve bostan kültürü yok. Bu işi yapmak isteyen ve arazisi olan tüm gençlere her türlü yardımcı olurum" dedi.

Gençliğinde Bursa'ya göç ederek kiralık bağ ve pazar yeri edinen Hasan Özkaya, yıllar sonra aynı kültürü Kars'ın merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde gerçekleştirdi. Köyünde kendi arazisine yüzlerce meyve ağacı ve bostan çeşitleri eken Hasan Özkaya, eşi ile birlikte Ege ve Batı'da yetişen elma, armut, ayva, şeftali, nektari, kayısı, kiraz, nar, ceviz, siyah ve sarıerik gibi başta üzüm olmak üzere, domates, kabak, fasulye ve bamya gibi çeşitli bostan ürünlerini köyünde yetiştirmeye başladı. Bahçesinde tamamen doğal şartlarda çalıştığını ve sadede hayvan gübresi kullandığını da belirten Hasan Özkaya, Kars'ın meyve, sebze ve bostan ürünleri üretimi için son derece bakir olduğuna dikkat çekerek, bölgede başka bağ ve bostan olmadığı için hastalık riskinin de olmadığına vurgu yaptı.

"PAZAR SORUNU YAŞIYORUM, YETKİLERDEN DESTEK İSTİYORUM"

Söz konusu bağ ve bostan ürünlerini yetiştirmesine rağmen pazar sorunu yaşadığını dile getiren Hasan Özkaya şunları söyledi:

"Kars'ın merkeze bağlı bin 700 rakımlı Eşmeyazı köyünde yaşıyorum. Her yıl 6 ay burada 6 ay Bursa'dayım. Köyümde meyve yetiştiriciliği yapıyorum. Elma, armut, şeftali, kayısı, kiraz gibi yani hemen hemen bütün meyveleri yetiştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu starking elma. Çok güzel verimli ve tanesi ile aroması lezzeti, harika bir meyve. Aşağı yukarı 100 -150 elma ağacım var. Köyümüz bin 700 rakımda ve bu meyveleri yetiştiriyorum. Bu meyveler gerçekten çok güzel renk ve tat yapıyor, harika meyveler oluyor. İşte gördüğünüz bu elmalar starking, golden grand ve smith pick, fuji, laydi ve Amasya elması olmak üzere 7 çeşit elma var. 10 -12 çeşit meyve var. Burada sadece narenciye yetişmiyor. Narenciye dışında bütün meyveler oluyor. Biz de harika bir ceviz oluyor, ince kabuklu ve aroması lezzeti çok güzel oluyor. Ama en büyük sorunum pazar sorunu. Burada ürettiklerimi hak ettiği fiyatlara satamıyorum. Belki bu işi yarın bugün başkaları da yapacak. Ben buradan yetkililerden bana destek vermelerini istiyorum. Kars'a götürüp satmaya çalıştığımda 30 liralık ürüne 10 lira vermek istiyorlar. Toptancılar da aynı şekilde değerini vermiyorlar. Yetkililer bana bir satış noktası verirlerse burada ürettiğim doğal ürünleri daha da isteyerek ve severek yaparım. Öyle olunca da insanın şevki kırılıyor ve vazgeçesi geliyor.

"BURADA FARKLI BAHÇELERDE YAPMAK İSTİYORUM AMA YETİŞEMİYORUM"

Bursa'da 20 yıl bu işin toptancılığını ve perakendeciliğini yaptım. Daha sonra da 'köyümde de olur mu olmaz mı dedim' dedim. Bursa'da köylülerden bahçe kiralıyor ve meyve alıp satıyordum. Sonra 'bu işi Kars'taki köyümde yapayım' dedim. Önce 5 - 10 fidanla başladım. Daha sonra 600- 700 ağacım oldu. Burada farklı bahçeler de yapmak istiyorum ama yetişemiyorum. Ama yalnızım bu işi burada yapabilen başka insan yok. Bana yardımcı olacak kimse yok. Eşim, bir de ben 2 kişi ancak yapabiliyoruz. Ne bileyim bütün zorlukları aşabilirim, bütün engelleri aşarım ama iş pazarlamaya gelince çok zorlanıyorum. Gerçekten yani böyle isyan ediyorum. Neden bu ürünler şu anda manavlarda ve marketlerde 35 - 40 liraya satılmasın. Ben 10 liraya niye bu ürünü vermek zorunda kalayım.

"BU İŞİ YAPMAK İSTEYEN GENÇLERE HER TÜRLÜ YARDIMCI OLURUM"

Kars'ta meyve ve bostan kültürü yok. Bu işi yapmak isteyen ve arazisi olan tüm gençlere her türlü yardımcı olurum. Ağaç dikiminden tutun, budama, ilaçlama ve sulama gibi her türlü yardımcı olurum. Bildiğim her şeyi gençlere öğretirim. Bu işi yapmak isteyen gençler bana ulaşırlarsa elimden gelen her şeyi onlar için yaparım."