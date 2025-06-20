Kars'ta Mayıs Ayında 355 Konut Satışı Gerçekleşti

Kars'ta Mayıs ayında 355 konut satışı yapılırken, Türkiye genelinde Mayıs ayında 130 bin 25 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta Mayıs ayında 355, Ağrı'da 227, Iğdır'da 128 ve Ardahan'da Mayıs ayında 48 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti. - KARS