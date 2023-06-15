Kars'ta Mayıs ayında 246 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Mayıs ayında 113 bin 276 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta 246, Ağrı'da 235, Iğdır'da 119 ve Ardahan'da Mayıs ayında 18 konut satışı yapıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari, 55 konut ile Bayburt ve Tunceli oldu. - KARS