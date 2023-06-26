Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala Kurban Pazarı'nda kurbanlık hayvan çok, alan yok. Satışların durgun olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricileri, fiyatların yüksek olması ve insanların alım gücünün kısıtlı olması nedeniyle malı istedikleri fiyata satamadıklarını belirtti. Küçükbaş hayvanların fiyatları 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatları 30 ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Kars'ta kurbanlık çok, alan yok

KARS - Kars'ta Kurban Bayramı'na 2 gün kala Kurban Pazarı'nda kurbanlık hayvan çok, alan yok. Pazara getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Kars'ta Kömür Tevzi Bölgesi'nde açılan Kurban Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Her keseye uygun kurbanlıkların alıcılarını beklediği pazarda, vatandaşlar bayrama 2 gün kalmasına rağmen sadece kurbanlıkların fiyatlarını sormakla yetiniyor. Bazı vatandaşlar ise pazarlık yapılmasına rağmen fiyatın yüksek olduğundan yakınarak kurbanlık almaktan vaz geçiyor.

Sabahın erken saatlerinde Kurban Pazarı'na kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor.

"Malımızı istediğimiz paraya satamıyoruz"

Satışların durgun olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricileri, "Satışlar şuan durgun, piyasa biraz yüksek, vatandaşların alım gücünde kısıtlamaya gidiyor. Şuan malımızı istediğimiz paraya satamıyoruz" dedi.

"Bu sene insanlar kurban alamıyorlar"

Bu yıl insanların kurban alamadığına dikkat çeken hayvan yetiştiricileri, "Bu sene insanlar kurban alamıyorlar. Küçükbaş normaldir. Fiyatları 4 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Büyükbaş zaten aldı başını gitti. İnsanlar büyükbaşa yönelemiyor. Hastalık var, artı para yok. perişan haldeyiz, küçükbaş para etmiyor. İnsanlar alamıyor" diye konuştu.

"Fiyat sorup gidiyorlar"

Kurbanlarını satışa getirdiklerini belirten hayvan yetiştiricileri, "Kurban Bayramı geldi, kurbanlarımızı satışa getirdik. Geçen yıl bu kurbanların tanesi 3 bin liraydı. Bu yıl 6 ile 7 bin lira arası, piyasa çok durgun, insanların alım gücü yok. bu saate kadar 1 kurbanlık sattım. İnsanlar alamıyor, sadece fiyat sorup geçip gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kurban Pazarı'na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, alıcılarını beklerken, Kars'ta küçükbaş hayvanların 6 bin liradan satışa sunuluyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları ise 30 ile 70 bin lira arasında değişiyor. Kurban Bayramı'na 2 gün kala Kars'ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.