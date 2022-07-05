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Kars'ta Kurban Pazarı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Işık Çapanoğlu - Ekonomi
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Kars'ta Kurban Pazarı kuruldu Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda vatandaşlar genel olarak küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor.

Kars'ta Kurban Pazarı kuruldu

KARS - Kars'ta Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda vatandaşlar genel olarak küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor.

Kurban Bayramı öncesi Kömür Tevzi mevkiinde kurulan Kurban Pazarı'nda küçükbaş hayvanlar 2 bin liradan başlarken, büyükbaş hayvanlar ise 13 bin ile 20 bin lira arasında satışa sunuldu. 10 küçükbaş hayvanını pazara getirdiğini belirten Bayram Sürmeli, "10 tane getirdim. Fiyatlar cazip ama satış yok. Şu anda bekliyoruz, 2-3 günde sadece 2 tane satabildik. 12 ile 13 bin lira civarında satıyoruz. Fazla bir rağbet yok" dedi. Küçükbaş hayvanlarını köyden pazara satmak için getirdiğini ifade eden Okan Dikicieri, "Fiyatlar 2 bin 800'den başlıyor, 3 bin liraya kadar çıkıyor" dedi.

Öte yandan, Kurban Bayramı'na 4 gün kala merkezde kurulan pazarda vatandaşlar genel olarak küçükbaş hayvanlara ilgi gösteriyor. 2 bin lira ile 4 bin lira arasında satılan küçükbaş hayvanlar vatandaşlara cazip gelirken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 10 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Kurban Pazarı'na hayvanlarını getiren üreticiler, bayrama 1-2 gün kala yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Ekonomi

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