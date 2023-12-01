Kars'ta Kış Sofralarının Vazgeçilmezi Kazlar Satışa Çıktı

Kars'ta kış sofralarının olmazsa olmazı kazlar kurutulduktan sonra satılmaya başladı. Kilosu 450 ile 540 liradan satılan kazlar, en çok kargoyla Kars dışına gönderiliyor.

Kars'ta kış sofralarının olmazsa olmazı kazlar kurutulduktan sonra satılmaya başladı.

Tezgahlarda yerini alan Kars kazı 1 gram altın fiyatına alıcı buluyor. Kilosu 450 ile 540 liradan satılan kazlar, en çok kargoyla Kars dışına gönderiliyor.

Türkiye'nin kaz yetiştiriciliğinde merkezi olan Kars, özellikle kış aylarında enerji verici özelliği bulunan kaz satışları başlarken, 4 kilo gelen 1 kaz ise 1 gram altın fiyatına satılıyor.

Köylerde yetiştiriciler tarafından 9 ay süren bakım sürecinin ardından ilk kar yağmasıyla birlikte kesilip tuzlanarak güneşte kurutulma aşaması ile satışa hazır hale getirilen kazlar, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Kars'ta kaz üretimi ve satışı yapan Nurettinoğulları Kars Mandıra sahibi Mahmut Bilgir, "Kendi kazlarımız, kesinlikle dışarıdan genel çiftlik kazı değil. Kilogram fiyatı 450 liradır. 2 kilo ile 4 kilo arası kazlarımız var. 4 kiloluk bir kaz, 1 gram altın ile eşdeğer, bir kaz demek 1 gram altın almak demektir" dedi.

Kazların yoğun ilgi gördüğünü belirten Bilgir, "Sezon açıldı, talep çok fazla, çok az kazım kaldı. Kars içinden ve Kars dışından yoğun ilgi var. Genelde kargoyla muhafaza ederek il dışına gönderiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kilosu 450 ile 500 lira arasında satılan kazlar, kesildikten ve kurulduktan sonra buzdolabı ve derin dondurucularda muhafaza ediliyor. Kazlar, kış gecelerinde sofralarda yerini alıyor. - KARS