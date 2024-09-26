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Kars'ta Kiralar Uçuşa Geçti: Taşınma Masrafları 50 Bin Lirayı Buluyor

Kars'ta Kiralar Uçuşa Geçti: Taşınma Masrafları 50 Bin Lirayı Buluyor
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Kars'ta yüksek kira fiyatları ve taşınma maliyetleri vatandaşları zorluyor. Kira bedellerinin yanı sıra emlakçı, depozito ve nakliye giderleriyle toplam maliyetler 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Vatandaşlar, yetkililerin kira fiyatlarını denetlemesini ve acil önlemler almasını talep ediyor.

Kars'ta kiralar el yakıyor. Bir vatandaşın oturduğu daireden, başka bir daireye taşınmasının bedeli ise en düşük 50 bin lirayı buluyor.

Kira fiyatlarının yüksek olduğu Kars'ta vatandaşlar yetkililerden konuya el atmasını bekliyor. Kars'ta bölgesine göre en düşük 1 artı 1 dairenin kirası 8 bin liradan başlıyor.

Özellikle yaz aylarının sona ermesiyle birlikte, taşınma maliyetlerinin de artmasıyla kiralık daire bulmak oldukça zorlaşırken, 10 bin lira olan 1 dairenin kirası için 10 bin lira kira, 10 veya 15 bin lira depozito, 10 bin lira emlakcı, en düşük 10 bin nakliye, boya, badana ve diğer giderleriyle birlikte vatandaşa ortalama 50 bin liraya mal oluyor.

"Kira fiyatları denetlenmeli"

Kars'ta bölgesine göre 8 bin 500 ile 16 bin lirayı bulan kira fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken, vatandaşlar yetkililerin kira fiyatlarını denetlemesini istiyor.

Kış şartlarında yakıt ve diğer giderlerle zor durumda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Batı'ya göre belki kiralar çok ucuz gelebilir. Ancak Kars şartlarına göre kiralar çok yüksek, dışarıdan Kars'a gelen biri kişi için kiralık ev bulmak adeta çileye dönüyor. Ortalama kirası 8 bin lira olan bir dair için kira bedeli kadar bir meblağ emlakçıya, bir kira bedeli kadar da depozito, kafadan 24 bin lira taşınmaya, nakliye, elektrik, su doğalgaz, boya gibi giderler bu fiyat 50 bin lirayı kadar çıkıyor ödeyemeyeceğimiz için alternatifler aramaya başlıyoruz. Kiralık daire çok, ancak fiyatlar uçmuş, yetkililer biran evvel buna çözüm bulmalıdır" diye tepki gösterdiler.

Eğitim öğretim yılının başlaması ve öğrencilerin da gelmesini fırsat bilen daire sahipleri ise kira fiyatlarını yüzde 100'e varan artırırken, Kars'ta kira artışlarının sürdürülebilir olmadığı ve acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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