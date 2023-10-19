Kars'ta kış öncesi kesilecek olan kazlar besiye alındı. Geçen yıla göre fiyatları artan kazlar, sofralara pahalı gelecek.

- Kars'ta kazlar kesim öncesi besiye alındı

KARS - Kars'ta kazlar kış öncesi besiye alındı. Kar yedikten sonra kesilecek olan kazlar, sofralara pahalı gelecek. Geçen yıl 500 liraya satılan kazlar, bu yıl bin 200 ile bin 500 liraya satılıyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde en önemli illerden birisi olan Kars'ta, kış mevsiminde kesimi yapılacak kazlar besiye alınırken, kaz yetiştiricileri kesim öncesi kazlarını su geçen arazilerde otlatıyor. Kars'ta ilkbaharın başlangıcında yumurtadan çıkan ve meralarda büyüyen kazlar, kış mevsimi öncesi havaların soğumasıyla birlikte kesime hazırlanıyor.

Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarına doğru et ve yağ tutması amacıyla yaklaşık 1,5 ay boyunca yalnızca arpa yedirilerek ve günde 3 kez derelerde yüzdürülerek beslenen kazlar, kışın kesilerek piyasaya sürülüyor. Etinin lezzetiyle bilinen Kars kazları, kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Susuz ilçesinde kazalarını meraya salan vatandaşlar, "Bir ay sonra kesilecek. Yumurtan çıkıyor büyütüyoruz. Çok zahmetli, kesiyoruz, tuzluyoruz. Asıyoruz güneşte kuruyor. Bin 200 liraya satacağız" dedi.

Öte yandan yaklaşık 7 aylık bir emeğin ardından yetiştirilen kazlar, kar yedikten sonra kesiliyor. Lezzetini soğutan ve kardan alan kazlar, kış sofralarında yerini alıyor.

Yaklaşık 4-5 kilo gelen kazlar, bin 250 ile bin 500 liraya satılıyor. Kars kazı, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.