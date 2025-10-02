Kars'ta Kadın Girişimcilik Zirvesi Düzenlendi

Kars'ta Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle "Serhat'ta İz Bırakanlar-Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve İş Zirvesi" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Türkiye'nin en büyük kadın girişimci ağı olduklarını söyledi.

Kadınların iş gücündeki önemine işaret eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Kadın üretendir, yaratandır, koruyandır, fırsat verilirse eğer dünyayı kurtaracak olandır, barışı getirecek olandır, onun için kadın varsa yarın vardır, kadın varsa gelecek vardır. İşte bu bakış açısıyla biz kadınlarımızı hayatın her alanında var etmeye, onları her ülkede olduğu gibi bu ülkede de bu güzel ülkenin nimetlerinden yararlanabilir duruma getirmeye, iş alanlarına sokmaya, ekonomik kalkınmanın kaldırıcı olmaya davet ediyor ve bunun için gece gündüz demeksizin çalışıyoruz."

Yaptıkları projelerle örnek oldukları genç kızları da üreten kadınlar yapmak istediklerini belirten Öztürk, "Onları bu ülkenin geleceğinde söz sahibi kadınlar yapmaya çalışıyoruz ve bunun için yapmış olduğumuz projeleri aynı zamanda il başkanlarımız eşliğiyle 81 ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Eve kapanan kadın zihniyetinden kurtarmaya ve çalışan, üreten kadınları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bugün benim gördüğüm Kars'ın üreten kadınlarının da inanılmaz işler başardığı." dedi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da kadınların emeğinin, kararlılığının ve üretkenliğinin şehirlerin gelişimine, ekonomiye ve geleceğe nasıl yön verdiğini birlikte konuşup değerlendirmek ve bu gücün geleceğe yön veren hikayelere dönüşmesini sağlamak için buluştuklarını söyledi.

İz bırakan kadınların hikayelerinden ilham almak, bu hikayeleri çoğaltmak ve yeni başarı yolculuklarının kapılarını aralamak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bozan, şunları kaydetti:

"Kars, tarih boyunca yalnızca bir sınır şehri olmadı, kültürlerin buluştuğu, ticaretin ve üretimin merkezi, doğunun yükselen yıldızı oldu. Biz inanıyoruz ki bu topraklarda atılan her adım yalnızca Kars'a değil, bölgemize ve ülkemize de değer katacaktır. Bugün burada atılacak her adım, yalnızca bugünü değil, geleceği şekillendirecek, yeni işbirliklerine, yeni üretim alanlarına ve yeni umutlara zemin hazırlayacaktır. Kadın girişimciliği artık bir tercih değil, kalkınmanın, yeniliğin ve sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kadın varsa üretim var, gelişim var, umut var. Kadın cesaret ederse şehir büyür, kadın adım atarsa toplum değişir. Bugün burada bulunan siz değerli girişimciler, bu sözlerin yaşayan örneklerisiniz."

Konuşmaların ardından "Doğu Anadolu'nun İlham Veren Kadınları Paneli" düzenlendi. Panelde kadınlar, sektördeki zorlukları ve başarı öykülerini anlattı.