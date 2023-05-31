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Kars'ta İhracat Yüzde 13,7 Azaldı

Kars'ta İhracat Yüzde 13,7 Azaldı

Ekonomi Haberleri

Kars'ta ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 81,7 azalarak 0,01 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı.

Kars'ta ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 81,7 azalarak 0,01 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Ağrı'da ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 28,4 azalarak 2,6 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,5 azalarak 10,5 milyon dolar, Kars'ta ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 81,7 azalarak 0,01 milyon dolar, Iğdır'da ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,1 azalarak 5,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,9 azalarak 1,4 milyon dolar ve Ardahan'da ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 23,2 artarak 0,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,7 artarak 0,003 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Türkiye Kars Ekonomi Haberler

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