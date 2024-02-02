Kars'ta İhracat ve İthalat Yüzde 46,4 Azaldı

Kars'ta ihracat 2023 yılı Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 46,4 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 51,7 azalarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 11,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde 2023 yılı Aralık ayında ihracat ve ithalat verileri açıklandı.

Buna göre; Kars'ta ihracat 2023 yılı Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 46,4 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 51,7 azalarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağrı'da ihracat 2023 yılı Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 5,6 azalarak 4,0 milyon dolar, ithalat ise yüzde 18,5 azalarak 11,1 milyon dolar, Iğdır'da ihracat 2023 yılı Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 5,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 167,3 artarak 3,7 milyon dolar oldu.

Ardahan'da ise ihracat 2023 yılı Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 0,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 36,9 artarak 0,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS