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Kars'ta İhracat ve İthalat Arttı

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Kars'ta ihracat 2024 yılı Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta ihracat 2024 yılı Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar, ithalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağrı'da ihracat 2024 yılı Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 78,0 artarak 5,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,8 azalarak 11,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Iğdır'da ihracat 2024 yılı Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 7,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 136,0 artarak 2,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ardahan'da ihracat 2024 yılı Şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 75,4 artarak 0,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 72,6 artarak 0,005 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar oldu.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 8,5 arttı, ithalat yüzde 16,0 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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