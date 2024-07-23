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Kars'ta Haziran Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 49 Bin 903 Oldu

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Kars'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 903'ü buldu. Türkiye genelinde ise Haziran ayında 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı.

Kars'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 903'ü buldu. Türkiye'de ise Haziran ayında 198 bin 581 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü Haziran ayı trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı.

Buna göre; TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 49 bin 903, Ağrı'da 33 bin 032, Iğdır'da 33 bin 506 ve Ardahan'da Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 310 oldu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14,6 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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