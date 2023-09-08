Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı cep telefonu göndereceği bilgisine ulaşılan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 2 kargo gönderisinden 8 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalarda E.O. (34) ve Y.S. (32) kargo ile gümrük kaçağı cep telefonu göndereceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, şüphelilerin 2 kargo gönderisinden gümrük kaçağı 8 akıllı cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS