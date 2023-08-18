Kars'ta Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Kars Valiliği koordinasyonunda yapılan denetimlerde, stokçuluk, fiyat değişimi ve aşırı fiyat artışları inceleniyor. İşletmelere uyarı ve cezai işlem uygulanıyor.

Kars'ta fiyat denetimleri aralıksız devam ediyor.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız ve titizlikle yapıyor.

Ekipler, alışveriş merkezlerinde stokçuluk, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları, raf fiyatları ile kasa fiyatlarını inceliyor.

Karşılaştırma yapan ekipler, eksik buldukları işletme yetkililerini uyarıyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ise cezai işlem uyguluyor. - KARS