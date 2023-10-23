Kars'ta Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 489'u buldu. Türkiye'de ise 198 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı.

Kars'ta Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 47 bin 489'u buldu. Türkiye'de ise 198 bin 740 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 31 bin 335, Kars'ta 47 bin 489, Iğdır'da 30 bin 967 ve Ardahan'da Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 349 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 8,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,3, minibüste yüzde 7,1 artarken kamyonette yüzde 27,0, otomobilde yüzde 17,8, motosiklette yüzde 13,4, otobüste yüzde 5,8 ve kamyonda yüzde 1,4 azaldı. - KARS