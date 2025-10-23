Haberler

Kars'ta Eylül Ayında Konut Satışları Yüzde 19,2 Arttı


TÜİK verilerine göre, Kars'ta Eylül ayında 542 konut satışı gerçekleşirken, Türkiye genelinde konut satışları yüzde 19,2 oranında artış gösterdi. Kars, bölgedeki en fazla konut satışıyla dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta konut satışları hareketli bir Eylül ayı geçirdi. Kentte 2025 yılının Eylül ayında toplam 542 konut satışı gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, Kars emlak piyasasında önemli bir canlılık yaşandığını gösteriyor. Türkiye genelinde Eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, Kars da bu hareketliliğe kendi payına düşen katkıyı sağladı. Öte yandan, yılın ilk 9 aylık (Ocak-Eylül) döneminde Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında artış gösterdi. Kars'taki satış verileri de, genel piyasa eğilimine paralel bir canlanma yaşandığına işaret ediyor. Satışlardaki artışın, Kars ekonomisine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca Kars'ında aralarında bulunduğu TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde Eylül ayında konut satışları şöyle sıralandı. Ağrı'da 417, Iğdır'da 231 ve Ardahan'da Eylül ayında 70 konut satıldı. Bölge illeri arasında ise Kars 542 konut satışı ile ilk sırada yer aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
