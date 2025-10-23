Kars'ta Eylül Ayında Konut Satışları Yüzde 19,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta konut satışları hareketli bir Eylül ayı geçirdi. Kentte 2025 yılının Eylül ayında toplam 542 konut satışı gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, Kars emlak piyasasında önemli bir canlılık yaşandığını gösteriyor. Türkiye genelinde Eylül ayında 150 bin 657 konut satılırken, Kars da bu hareketliliğe kendi payına düşen katkıyı sağladı. Öte yandan, yılın ilk 9 aylık (Ocak-Eylül) döneminde Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında artış gösterdi. Kars'taki satış verileri de, genel piyasa eğilimine paralel bir canlanma yaşandığına işaret ediyor. Satışlardaki artışın, Kars ekonomisine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Ayrıca Kars'ında aralarında bulunduğu TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde Eylül ayında konut satışları şöyle sıralandı. Ağrı'da 417, Iğdır'da 231 ve Ardahan'da Eylül ayında 70 konut satıldı. Bölge illeri arasında ise Kars 542 konut satışı ile ilk sırada yer aldı. - KARS