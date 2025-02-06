Kars'ta Esnaf Tütün Satışında Zarar Ediyor

Kars ESOB Başkanı Bakırhan, tütün ve tütün ürünleri satışında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Bakırhan; Tütün ve tütün ürünleri satışında esnafın zarar ettiğini ifade etti.

Başkan Bakırhan, tütün ürünlerindeki düşük kAr marjının, kredi kartı kesintileri ve gelir vergisiyle birleştiğinde esnafı zor durumda bıraktığını söyledi.

Bakırhan, "Tütün ve tütün ürünlerinde kar marjı yüzde 4-4,5 civarında. Buna rağmen, post cihazı kesinti oranları yüzde 3,5-4 seviyesinde ve ayrıca yüzde 1 gelir vergisi ödüyoruz. Tek bir tütün ürünü satıp kredi kartıyla ödeme alındığında zarar ediyoruz" dedi.

Yetkililere seslenerek çözüm önerilerini dile getiren Bakırhan, "Tütün ve tütün ürünlerindeki kar marjı artırılsın ya da kamu bankalarıyla bir anlaşma yapılarak bizlere sıfır komisyonla işlem yapma imkanı sağlansın. Bu sayede hem biz esnaf zarar etmeyiz hem de vatandaş mağdur olmaz. Esnafın bu konuda yaşadığı sıkıntılara çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - KARS