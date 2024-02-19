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Kars'ta Dolmuş Fiyatlarına Yapılan Zam Vatandaşlar Tarafından Eleştiriliyor

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Kars'ta dolmuş fiyatlarına yapılan zam vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yapılan zammın tekrar gözden geçirilmesi isteniyor.

Kars'ta dolmuş fiyatlarına yapılan zam vatandaşlar tepki gösteriyor. En uzak noktasının 10 kilometreyi geçmediği kentte, yapılan zammın tekrar gözden geçirilmesi isteniyor.

Toplu taşımacıların yaptığı zammın kendilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken vatandaşlar, dolmuş ücretinin 20 lira olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini kaydettiler. Kars'ta daha önce 9 lira olan şehir içi öğrenci taşıma ücreti 13 liraya çıkartılırken, 14 lira olan taşıma ücreti ise 20 liraya çıkarıldı. Yapılan zammın tekrar gözden geçirilmesini isteyen vatandaşlar, "20 lira Kars gibi küçük şehirde çok fazla, insanların maddi gücü ortada günde 1 kere çarşıya gelen ve akşam evine dönen bir aile 120 lira ödemek zorunda kalacak. Aya vurduğunuz zaman bunun altında kimse kalkamaz. Dolmuşçular aldıkları karar tekrar gözden geçirmelidir" diye sitem ettiler.

"En uzak Sanayi Sitesi"

Kars'ın en uzak yerinin Sanayi Sitesi olduğunu belirten vatandaşlar, "Sanayi sitesi en uzak nokta, yaklaşık 8-10 kilometre 1 dolmuş 20 kişi alıyor. 20'de dönerken alıyor. Yaklaşık 40 kişi, bir seferden dolmuşçu 800 lira kazanıyor. Bunu gün içerisine yayarsanız ortaya çok büyük bir meblağ çıkıyor. Alınan kararın gerçekten bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz valimizin bu sorunu çözeceğine inanıyoruz" dediler.

Öte yandan Kars'ın komşu illerinden Ağrı'da tam 7 lira, öğrenci 5 lira, Iğdır'da tam 15 lira, öğrenci 8 lira ve Ardahan'da tam 15 lira, komşu illerdeki toplu taşıma ücretlerine oranla Kars'ın 20 lira ile başı çektiği de ortaya çıktı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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