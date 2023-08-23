Kars'ta uçak ve otobüs bilet fiyatlarının yüksek olması vatandaşları tren yolculuğuna yönlendirdi. Uçak ve otobüs fiyatlarının yarısına yolculuk yapma imkanı bulunan vatandaşlar Doğu Ekspresi'ni yoğun ilgi gösteriyor.

Kars'ta Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

KARS - Kars'ta uçak ve otobüs bilet fiyatlarının yüksek olması vatandaşları tren yolculuğuna yönlendirdi. Uçak ve otobüs fiyatlarının yarısına yolculuk yapma imkanı bulunan vatandaşlar Doğu Ekspresi'ni yoğun ilgi gösteriyor.

Kars'ta uçak biletlerinin 2 bin 500 ile 3 bin 900 lira, otobüs biletlerinin ise bin ile bin 500 lira arasında satılması İstanbul, Ankara ve İzmir'e yolculuk yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürürken, Uçak ve otobüs fiyatlarını yarısına 508 lira satılan Doğu Ekspresi biletleri ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Gördüğüm manzaralar beni etkiledi"

Biletleri ucuz olduğu için Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğini ifade eden Enver Sakan, "Doğu Ekspresi'ni tercih etmemin nedeni 1'incisi otobüs ve uçak biletlerine göre çok daha uygun olması ve seyahat ederken gördüğüm manzaralar beni çok etkiledi. Şimdi de yeniden Doğu Ekspresi ile döneceğim" dedi.

"Daha konforlu daha eğlenceli"

Masalsı yolculuk yapacağını belirten Abdulkadir Karaali, "Doğu Ekspresi aynı zamanda uçak ve otobüslere nazaran çok daha ekonomik, çok daha konforlu, çok daha eğlenceli bir seyahat imkanı sağlıyor. Aklında soru işareti olan kişilere mutlaka tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Sabah erken saatlerde Kars Gar Binası'na gelen vatandaşlar, hem ucuz, hem de masalsı yolculuğun tadını çıkarıyor. Kars'tan sabah saat 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi 24 saat süren masalsı yolculuğun ardından Ankara'ya varıyor.

Uçak biletlerin 2 bin 500 ile 4 bin lira arasında, otobüs fiyatlarının ise gidilecek güzergaha göre bin ile bin 500 lira arasında satıldığı Kars'ta vatandaşlar 508 ile 282 lira ile yolculuk yapma imkanı sağlayan Doğu Ekspresi'ni tercih ediyor.