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Kars'ta Coğrafi İşaretli Ürünler İçin AB Standartlarına Uyum Toplantısı Düzenlendi

Kars'ta Coğrafi İşaretli Ürünler İçin AB Standartlarına Uyum Toplantısı Düzenlendi
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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, coğrafi işaretli ürünlerin AB standartlarına uyumu ve uluslararası pazarlarda tanıtımı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kars'ın Kars Gravyer Peyniri, Kars Kaşarı ve Kars Balı gibi ürünlerin AB pazarındaki rekabet gücüne dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

Kars'ta coğrafi işaretli ürünler için AB standartlarına uyum toplantısı düzenlendi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kars, zengin tarımsal ve kültürel mirasıyla tanınan bir şehir olarak, coğrafi işaretli ürünlerin kalite ve tanınırlığını artırmak adına önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. "Coğrafi İşaretli Ürünlerin AB Standartlarına Uyum Süreci" başlığıyla düzenlenen toplantıda, AB standartlarına uyum sürecinde coğrafi işaretli ürünlerin standartlarının iyileştirilmesi ve bu ürünlerin uluslararası pazarlarda tanıtımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"Kars'ın öne çıkan coğrafi işaretli ürünleri"

Toplantıda Kars Kaşarı, Kars Balı ve Gravyer Peyniri gibi coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin, AB pazarında rekabet gücünü artırma potansiyeli vurgulandı. Katılımcılar, bu ürünlerin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük ilgi gördüğünü belirtilerek, AB standartlarına uyumun ihracat fırsatlarını artıracağına dikkat çekti.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, "Kars Gravyer Peyniri, Kars Kaşarı, Kars Balı gibi ürünlerimizin Avrupa Birliği coğrafi işaret sistemine dahil edilmesi, hem marka değerlerini artıracak hem de ilimize ekonomik katkı sağlayacaktır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu süreçte üreticilerimize destek olmaya, tanıtım ve başvuru faaliyetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, bu çalışmaların ilimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Eğitim ve teknik destek vurgusu"

Toplantıda, AB'nin gereklilikleri doğrultusunda ürün sertifikasyon süreçleri, hijyen standartları ve ambalajlama gibi konularda üreticilere eğitim ve teknik destek sağlanmasının önemine değinildi. Ayrıca, uluslararası pazarlara erişim için yerel üreticilere yönelik teşviklerin artırılması gerektiği ifade edildi.

"Yerel kalkınmaya katkı"

Coğrafi işaretli ürünlerin tanınırlığını artırmanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Toplantı sonunda, Kars'taki üreticilere yönelik yeni bir eylem planı hazırlanması ve bu planın düzenli olarak gözden geçirilmesi kararlaştırıldı. Katılımcılar, iş birliğini artırarak Kars'ın coğrafi işaretli ürünlerini global pazarda daha görünür hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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