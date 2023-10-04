Kars'ta Aras ve Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı masaya yatırıldı

KARS - Kars'ta Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti ve Aras Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı 2. İlerleme Toplantısı yapıldı.

DSİ Kars 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantıda, suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekildi. Aras ve Çoruh Havzaları masaya yatırıldı. Neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını DSİ Kars 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan yaptı.

Vali/Belediye Başkanvekili Ziya Polat ise, havzadaki tüm şehirlere, ülkedeki tüm bireylere suyun tasarruflu kullanımının önemini anlatmak gerektiğini söyledi. Polat, "Gelecek nesillere aktarmak zorunda olduğumuz bir kaynaktan bahsediyoruz. Kıt olan bir kaynaktan bahsediyoruz. Kaynağı kıt ama ihtiyacı çok, kullanma biçimlerine bakıyoruz maalesef hala kayıp oranımız yüzde 57 civarında. Yani suyun yarısını biz kullanmadan kaybediyoruz. Öncelikle buna bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece DSİ yada orman Bakanlığımız değil belediyelerimizin de bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Havzadaki tüm şehirlerimize, ülkedeki tüm bireylere suyun tasarruflu kullanımının önemini anlatmamız lazım. Belki anasınıflarından başlayarak çocuklarımıza vereceğimiz eğitimle az olan kaynaklarımızı en etkin, en verimli nasıl kullanabiliriz? Bunu evimizde de, sokakta da, tarlamızda da uygulamamız lazım. Biz az olan kaynağımızı tarlamızdaki sulama biçimlerini değiştirerek en etkin biçimde kullanma zorunda olduğumuzu çiftçimize de anlatmamız gerekiyor" dedi.

Toplantıda Aras ve Çoruh Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması sunuma yapıldı. Ayrıca Su Verimliliği Seferberliği, Aras Havzası Havza Ölçekli Yönetim Planları ve Takip Sonuçları, Eylem Planı, Taşkın Yönetim Planı, Atıksu ve Katı Atık Yönetimi tedbirlerinin durumu hususunda sorumlu kurumların çalışmaları ele alındı.

Toplantı değerlendirme ve karar alınması, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'na iletilmesi ve karara bağlanması ile sona erdi.