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Kars'ta Ağustos Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bin 584'e Ulaştı

Kars'ta Ağustos Ayında Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bin 584'e Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayında Kars'taki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Kars'ta araç sayısı 50 bin 584, Türkiye genelinde ise 211 bin 389'dur. Motosikletlere olan ilgi sürerken, otomobillerde önemli bir azalma gözlemlendi.

Kars'ta Ağustos ayında araç sayısı 50 bin 584'ü buldu. Türkiye'de ise Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı. TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta Ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 50 bin 548, Ağrı'da 33 bin 659, Iğdır'da 34 bin 198 ve Ardahan'da Ağustos ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 522 oldu.

Türkiye genelinde Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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