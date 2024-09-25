Üye Girişi
Haberler

Kars Şeker Fabrikası'nda Pancar Alım Kampanyası Başladı

Kars Şeker Fabrikası'nda Pancar Alım Kampanyası Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Şeker Fabrikası'nda 204-2025 dönemi pancar alım kampanyası başladı. Bu yıl fabrikada toplam 140 bin ton pancar işlenmesi bekleniyor. Törene katılan Vali Ziya Polat, üretimin önemine vurgu yaptı ve çiftçilere bereketli bir kampanya diledi.

Kars Şeker Fabrikası'nda 204-2025 dönemi pancar alım kampanyası başladı. Fabrika da bu yıl 140 bin ton pancar işlenecek.

Şeker Fabrikası'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törene, Vali Ziya Polat, Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Ergün, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Pancar alım kampanyasının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Biz bu millet için, bu devlet için üretmeliyiz. Üretmeye devam edeceğiz. Ürettikçe güçleneceğimizi biliyoruz. Güçlenmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu millet güçlü olmak zorunda, bu millet dünya adaleti sağlamak için güçlü olmak zorunda, güçlü olmamız için üretmemiz, ürettiğimizi de iyi fiyata satmamız lazım" dedi.

Polat, "Kars'ın en önemli marka değeri olan Türkşeker'e ait Şeker Fabrikası'ndayız. 1993 yılından itibaren bu şehir için, bu memleket için, üreten, üretmeye devam eden 2024-2025 şeker pancarı alımları da bugün bismillah dedik. Bereketli ve uğurlu olsun inşallah çiftçimize, cebine, kalbine umarım iyi girdiler sağlar. Çiftçimizin pancarının 140 bin ton şeker pancarı üretmiş, 100 bini Kars'tan 40 bini dışarıdan, inşallah önümüzdeki yıllarda yaptığımız, yapılan, devletimizin yaptığı yatırımlarla sulama alanları, tarım arazileri artar, kendi şeker pancarımızı, burada ekilen pancarımızı Kars'ın topraklarında üretileceğini düşünürüz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren 5 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Program çekilen halayın ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Güncel Tarım kars

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 25 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş'ın Ajax maç kadrosu belli oldu! Beşiktaş kadrosunda kimler var? Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });