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Kars Kazı: Türkiye'nin En Lezzetli Geleneksel Et Ürünü

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Kars kazı, Türkiye'nin en meşhur ve lezzetli geleneksel et ürünlerinden biri olarak talep görmeye başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilgi ve talep artıyor.

Türkiye'nin en meşhur ve en lezzetli geleneksel et ürünlerinden biri olan Kars kazı, son dönemde ülke genelinden talep görmeye başladı. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Kars kazına olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor.

Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla birlikte otlaklarda ve sulak bölgelerde besiye alınan kazların kar yağdıktan sonra kesilecek. Karslı kaz üreticileri ise kent dışından yoğun talep olduğunu, müşterilerinin siparişlerini almaya başladıklarını belirttiler. Kars'ta uzun yıllardan beri kaz yetiştiriciliği ve satışını yapan Mahmut Bilgir, kazaların kesilmesine 2 aylık bir süre kaldığını kaydetti. Bilgir, Kars dışından kaz etine talep olduğunu ve sipariş almaya başladıklarını söyledi.

Kaz üretici ve satıcısı Mahmut Bilgir, "Kars kazı; ayazıyla, tuzuyla, kurutulmasıyla meşhur olan bir kazdır. Şu an su kenarlarında, otlaklarda beside, 10'uncu ayın 15'inden sonra kesime çıkacak. Ayazda kurutulup, tuzlatıldıktan sonra satışa sunulacak" dedi. Bilgir, "Şuanda talebi olan bir ürünümüz. Dışarıdan müşterilerimiz arıyor. 'Ne zaman kazları keseceksiniz?' diye kazların şuanda talebi oluşmaya başladı. Çok yoğun bir halde istek var. Kar yağdıktan 1 hafta sonra kesimler başlıyor" dedi. Kars'ta geleneksel yöntemlerle yetiştirilen ve işlenen kazlar, lezzetleri ve besin değerleriyle hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük beğeni topluyor. Kazın yağ oranı, etinin yumuşaklığı ve özel pişirme yöntemleri, onu diğer et ürünlerinden ayıran unsurlar arasında. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen kazlar, özellikle gurme restoranlar ve şefler tarafından tercih ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kars kazı, aynı zamanda bölgede ekonomik canlılık sağlıyor. Kars kazı, lezzetinin yanı sıra, geleneksel üretim yöntemleri ve bölgesel katkıları ile dikkat çekmeye devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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