Kars, Kadın Girişimciler Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Kars, kadın girişimcilik ekosistemine yön verecek büyük bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kars Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde

2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00'da düzenlenecek Doğu Anadolu Bölge Toplantısı ve Serhat'ta İz Bırakanlar İş Zirvesi, Türkiye'nin dört bir yanından girişimcilik liderlerini bir araya getirecek.

Bu önemli buluşmaya, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Genel Başkanı Nurten Öztürk, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlı 13 ilin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları, bölge başkanları, üst kurul üyeleri, Türkiye'nin önde gelen iş kadınları ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileri katılım sağlayacak.

Kadın girişimciliğinin geleceğine vizyon katacak olan zirve, yalnızca bir toplantı değil; Doğu Anadolu'nun ekonomik potansiyelini ve kadınların girişimcilik ruhunu tüm ülkeye tanıtacak güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.

Kars, tarihi mirası, kültürel zenginliği ve girişimcilik vizyonuyla bu etkinlikte yeniden ön plana çıkacak. Kadınların ekonomik hayata kattığı değer, yalnızca bölgeye değil, tüm Türkiye'ye ilham olacak.

Etkinlik, 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00'da Kars Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. - KARS