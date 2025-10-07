Kars İş Dünyası için Nefes Kredisi Kullanılabilir, Ancak Bankalar İstezsiz Davranıyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "TOBB tarafından tahsis edilen Nefes Kredisi limitleri Kars için ayrılmış ve halen kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen bazı bankaların kredi kullandırmaktan kaçındığını ve üyelerimizi 'limit yok' diyerek geri çevirdiğini üzülerek görüyoruz. Bu tutum, ekonomik olarak zor bir dönemden geçen KOBİ'lerimizin finansmana erişimini engellemekte ve kent ekonomimizin canlanmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan "Nefes Kredisi" kapsamında Kars'a ayrılan kredi limitlerinin kullanılmasında bankaların isteksiz davrandığına dikkat çekildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) KOBİ tanımına uyan üyeler için tahsis edilen Nefes Kredisi, azami 1,5 milyon TL'ye kadar, 6 ay ana para ödemesiz ve 36 aya varan vadelerle kullandırılabiliyor. Ayrıca, 24 aya kadar vadeli kredilerde yüzde 33, 24 ay ve üzeri vadelerde ise yüzde 32 faiz oranı uygulanıyor. Kredi kullanımında herhangi bir teminat talep edilmezken, yalnızca 5 bin TL başvuru ücreti, yüzde 0,5 banka komisyonu ve yüzde 1 kefalet komisyonu alınıyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, TOBB tarafından Kars için ayrılan kredi limitlerinin halen kullanılabilir durumda olduğunu ancak buna rağmen bazı bankaların üyeleri yanlış yönlendirerek "limit yok" gerekçesiyle geri çevirdiğini belirtti. Bozan, "TOBB tarafından tahsis edilen Nefes Kredisi limitleri Kars için ayrılmış ve halen kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen bazı bankaların kredi kullandırmaktan kaçındığını ve üyelerimizi 'limit yok' diyerek geri çevirdiğini üzülerek görüyoruz. Bu tutum, ekonomik olarak zor bir dönemden geçen KOBİ'lerimizin finansmana erişimini engellemekte ve kent ekonomimizin canlanmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır" dedi.

"Kars iş dünyasına tahsis edilen kredi limitlerini kullandırın"

Bozan açıklamasının devamında bankalara açık bir çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Buradan açıkça çağrı yapıyoruz; lütfen üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirin ve Kars iş dünyasına tahsis edilen kredi limitlerini kullandırın. Odamızdan faaliyet belgesi alan üyelerimiz ilgili bankalara başvuru yapabilir durumdadır. Biz oda olarak sürece müdahil olmuyoruz, sadece üyelerimizin başvurularını kolaylaştırıyoruz. Bankaların bu krediyi kullandırmaktan kaçınması ne Kars iş dünyasına ne de ülke ekonomisine fayda sağlar. TOBB'un da talebi doğrultusunda üyelerimizin bu krediden faydalanmaları için teşvik edici adımlar atmaya devam edeceğiz." - KARS