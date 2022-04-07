Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak - Haberler

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Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kars'ın Akyaka ilçesinde 16, Arpaçay'da 15 ve Susuz'da 7 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun bulunmayan yerler ile teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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