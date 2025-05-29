Kars'ın Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Kars'ın Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı
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TÜİK verilerine göre, Kars'ta Nisan 2025'te ihracat 207 bin dolar, ithalat ise 20 bin dolar olarak kaydedildi. İhracatın artış göstermesi, Kars'ın ihracat odaklı büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta 2025 yılı Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 207 bin dolar, ithalat ise 20 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kars ekonomisinin dış ticaret verileri, ilin ihracat odaklı büyüme potansiyelini ortaya koyarken, ithalat seviyesinin düşük kalması dikkat çekti. Nisan ayı verileri, bir önceki aya göre ihracatta hafif bir artış olduğunu gösterirken, ithalat rakamları sabit seyrini sürdürdü.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise ihracat ve ithalat verileri şöyle oldu.

Ağrı'da Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 1 milyon 587 bin dolar, ithalat 9 milyon 378 bin dolar, Kars'ta Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 207 bin dolar, ithalat 20 bin dolar, Iğdır'da Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 4 milyon 183 bin dolar, ithalat 3 milyon 838 bin dolar ve Ardahan'da Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 247 bin dolar, ithalat 87 bin dolar olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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