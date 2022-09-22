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Kars haberi! Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşacak

Ekonomi Haberleri

Kars haberi! Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşacak

Kars haberi... Kars'ta, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Peynir Festivali" düzenlenecek.

Kars'ta, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Peynir Festivali" düzenlenecek.

Yurdun çeşitli il ve yörelerinde üretilen peynirler, kent merkezindeki Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde, 23-24 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde tanıtılacak.

Festivalde, yöresel peynirler bir araya getirilerek bu gıda konusunda farkındalık yaratılması, peynirlerin bilinirlik düzeyinin artırılması, marka oluşturulması ve pazarlanması amaçlanıyor.

"Peynirlerin kralı" olarak bilinen gravyer başta olmak üzere birçok çeşidin üretildiği Kars'taki festivalde, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan peynir müzesinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Çeşitli yörelerden getirilecek peynirlerin sergileneceği festivalde yarışmalar düzenlenip konserler organize edilecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Ekonomi

Eylül Kars Ekonomi Haberler

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