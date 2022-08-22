Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars haberi | Kars'tan 81 ile peynir, yağ ve bal gönderiliyor

Ekonomi Haberleri

Kars haberi | Kars'tan 81 ile peynir, yağ ve bal gönderiliyor

Kars haber: Kars'ta sonbahar öncesi peynir, bal ve yağlar 81 ile kargoyla gönderiliyor.

Kars'ta sonbahar öncesi peynir, bal ve yağlar 81 ile kargoyla gönderiliyor.

Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar, yakınları aracılığıyla veya direk telefon bağlantısıyla kentteki işletmelerden bağlantı kurarak siparişlerini veriyor.

Vatandaşlardan gelen siparişleri kargoya yetiştirmek için sabah erken saatlerde işyerlerini açan esnaf, bir yandan alığı siparişleri paketliyor, diğer yandan da siparişleri kolilere koyarak kargo işletmelerinin yolunu tutuyor.

Kentteki işletme sahibi Adem Bakırhan, "Batı illerinde bulunan müşterilerimizin siparişlerini hazırlıyoruz. Kargo yöntemi ile ülkemizi 81 iline ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu yıl peynir çeşidimiz de bolluk var depolarımız dolu" dedi.

Öte yandan meşhur Kars kaşarı, balı ve çeçil peyniri ile yağı Türkiye'nin çeşitli illerinde sofralarda yerini alıyor. Batı illerinde Kars sofralarında misafirlerini ağırlayan vatandaşlar, Kars kaşarı, balı ve yağından vaz geçmiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Kars Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title