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Kars haber... DSO Başkan Adayı Selim Kasapoğlu seçim çalışmalarını ekibiyle birlikte değerlendirdi

Ekonomi Haberleri

Kars haber... DSO Başkan Adayı Selim Kasapoğlu seçim çalışmalarını ekibiyle birlikte değerlendirdi

Kars haber: Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Adayı Selim Kasapoğlu ve ekibi, tam kadro bütün gruplarla gerçekleştirdiği çalıştayla seçim sürecini ve gelinen noktayı değerlendirdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkan Adayı Selim Kasapoğlu ve ekibi, tam kadro bütün gruplarla gerçekleştirdiği çalıştayla seçim sürecini ve gelinen noktayı değerlendirdi.

Bir süre önce başkan adaylığını açıklayan Selim Kasapoğlu ekibiyle birlikte uzunca bir süredir DSO yeni dönemi seçimleri için saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Seçime sayılı günler kala meclis ve komite üye adaylarıyla birlikte süreç değerlendirmelerinin ve projelerin konuşulduğu çalıştaya katılım oldukça yüksekti.

Çalıştayla ilgili açıklamalarda bulunan Selim Kasapoğlu; "Uzun süren ve büyük emekler verdiğimiz bir seçim döneminin sonuna yaklaştık. Bugüne dek sahada tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sanayimizin değerli üyeleriyle birçok temas gerçekleştirdik. En başından bu yana aldığımız tepkiler çok olumlu ve yapılan görüşmeler bizi her geçen gün daha da motive ediyor. Bugün tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte seçimleri ve yeni dönemi değerlendirdiğimiz çalıştayımız da oldukça verimli geçti. Çok nitelikli bir ekiple yola çıktığımızı bir defa daha anlamış olduk. Hep birlikte son ana dek hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Enerjimizin ve motivasyonumuz tüm gruplarda yüksek. 4 Ekim'de tüm üyelerimizi oy kullanmak üzere sandıklara bekliyoruz. Yepyeni bir DSO için biz hazırız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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