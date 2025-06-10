Kars Eski Kaşar Peyniri, Doğal Üretim Süreciyle Sofralarda

Kars Eski Kaşar Peyniri, Doğal Üretim Süreciyle Sofralarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Bozyiğit köyünde, zengin bitki örtüsünde beslenen hayvanlardan elde edilen süt, geleneksel yöntemlerle işlenerek eski kaşar peynirine dönüştürülüyor. Üreticiler, uzun ve özenli bir süreç sonunda hazırlanan peynirleri yurt içindeki tüketicilere ulaştırıyor.

Kars'ın zengin bitki örtüsünde beslenen büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütler, özenle işlenerek eski kaşar peynirine dönüştürülüyor.

Temiz havası ve doğal bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, her gün elde ettikleri sütleri mandıralara ulaştırıyor.

Mandıralarda geleneksel yöntemlerle işlenen süt, silindir şekline getirilerek önce 3 ay boyunca serin ortamda dinlendiriliyor. Ardından çuvallara sarılan peynirler, yaklaşık bir yıl bekletilmek üzere buzhaneye alınıyor. Bu uzun ve özenli süreç sonunda hazır hale gelen Kars eski Kaşar Peyniri yurt içinde hem toptan hem de perakende olarak satışa sunuluyor.

Bozyiğit Köyü'nde faaliyet gösteren kaşar üreticisi Ozan Can Göksü, 1994 yılında kurulan aile işletmesini 2'inci kuşak olarak sürdürdüğünü belirtti.

Üretim süreci hakkında bilgi veren Göksü, "Sabah sütleri topladıktan sonra mandıraya getirip süt kabulüne alıyoruz. Ardından telleme ve doğrama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Peynirin olgunluğunu kontrol ettikten sonra, 80 derece kaynar suda haşlıyoruz. Sonrasında gramajlama işlemine geçiyoruz; peynirleri 1 kilo, 2 kilo ve 13 kilo olarak ayırıyoruz" dedi.

"3 ay soğuk ortamda dinlendiriliyor"

Kaşar Peyniri 3 ay soğuk ortamda muhafaza ettiklerini ifade eden Ozan Can Göksü, "Kalıplarda 24 saat beklettikten sonra dinlendirme bölümüne alıyoruz. Burada yaklaşık 3 ay soğuk ortamda dinlendirilen peynirleri, 5'li şekilde çuvallara sararak buzhaneye kaldırıyoruz. Ortalama 68-70 kg arasında olan bu kaşar peynirlerini bütün şehirlerimize toptan ya da perakende olarak gönderiyoruz" diye konuştu.

Kars eski kaşarı, doğal üretim süreci ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Tescilli Kaşar Peyniri yurt içinde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kaşarlar kargolarla 81 ile gönderiliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.