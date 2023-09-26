Kars Belediyesi Son 3 Yılda 25 Milyon Liralık Yardım Yaptı

Kars Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi ailelere son 3 yılda 25 milyon liralık çeşitli yardım yapıldı. Gıda, temizlik, kırtasiye, kıyafet ve ayakkabı gibi yardımlar Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda ve ikametlerde teslim ediliyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi ailelere son 3 yılda 25 milyon liralık çeşitli yardım yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca 'Sosyal Belediyecilik' anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğiyle devam eden çalışmalarda ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda, temizlik, kırtasiye ile kıyafet ve ayakkabı yardımları vatandaşlara Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda ve ikametlerinde teslim ediliyor.

Kars Belediyesi 2020 yılı Ekim ayından itibaren 4 bin 155 aileye gıda, bin öğrenciye kırtasiye, 810 aileye temizlik paketi, 500 aileye anne bebek destek paketi ve ek gıda yardımı ile 4 bin 982 aileye, 21 bin 56 vatandaşa 76 bin 277 kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Yapılan yardımların değeri ise 25 milyon lirayı aştı.

Kars Belediyesi'nin 'Sosyal Belediyecilik' anlayışı ile sosyal yardım faaliyetlerini aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS