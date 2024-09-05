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Kars, Ardahan ve Iğdır'da Güneş Enerjisi Potansiyeli Değerlendiriliyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın Türkiye ve Avrupa'nın enerji arzına ciddi katkı sağladığını belirterek, bu illerde güneş enerjisinden elektrik üretimi potansiyelini de değerlendirdiklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın Türkiye ve Avrupa'nın enerji arzına ciddi katkı sağladığını belirterek, bu illerde güneş enerjisinden elektrik üretimi potansiyelini de değerlendirdiklerini söyledi.

Bayraktar, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kars-Ardahan- Iğdır Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu illerin Türkiye ve Avrupa'ya gaz tedarikinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Kars, Ardahan ve Iğdır'ın petrol, doğal gaz ve elektrik alanında Türkiye'nin enerji arzına sağladığı katkıya dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) bu üç şehrimizden de geçiyor. Böylelikle şehirlerimiz hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın doğal gaz arzına, petrol arzına çok önemli katkılar yapıyor. Öte yandan Kars, Ardahan ve Iğdır'da güneş enerjisinden elektrik üretimi potansiyelini değerlendiriyoruz. Söz konusu şehirlerde doğal gazın ulaşmadığı yerlere doğal gaz iletme çalışmaları üzerinde çalışıyoruz. Kars, Ardahan, Iğdır bugün doğal gaz kullanıyor. İnşallah doğal gaz gitmemiş ilçelerimize ve beldelerimize de doğal gazı götürerek oradaki vatandaşlarımızı da doğal gazla, bu konforlu ve rahat yakıtla buluşturmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Alparslan Bayraktar Ekonomi Türkiye Ardahan Enerji Güncel Güneş Iğdır Kars

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