Kars'a Nisan ayında 46 bin 619 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Kars'ta Nisan ayında 46 bin 619 aracın trafiğe kaydı yapılırken, Türkiye genelinde Nisan ayında 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kars'ta Nisan ayında 46 bin 619 aracın trafiğe kaydı yapılırken, Türkiye genelinde Nisan ayında 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kars'ta 46 bin 619, Ağrı'da 30 bin 822, Iğdır'da 30 bin 2 ve Ardahan'da Nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 046 oldu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı. - KARS