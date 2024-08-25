Karpuz Fiyatları Yüzde 100 Düştü, Talep Yoğun

Bu yaz sezonunda karpuz üretiminden yüksek verim alınması Eskişehir'de pazar tezgahlarına yansırken, esnaf fiyatların yüzde 100'den fazla düştüğünü ve taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

Her yıl nisan-mayıs ayları itibarıyla tezgahlara gelen yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun satışları sürüyor. Bu yıl üretimde alınan verim nedeniyle karpuz yüzde 100'den fazla indirimle satılırken, vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Müşterilerin talebinden memnun olduğunu ifade eden esnaf ise geçen sene ile bu yıl yaşanan fiyat değişimiyle ilgili bilgi paylaştı. Karpuzun geçen sene tarlada 12 TL, tezgahta 15 TL, bu sene ise tarlada 2 TL, tezgahta 5 TL olduğunu dile getiren pazarcı esnafı, verimin yanı sıra ihracatın da az olması nedeniyle malın yurt içerisinde kaldığını ve buna bağlı fazladan bolluk olduğunu belirtti. Yaşanan durumun tezgahlara yansıması nedeniyle malı elden çıkartabilmek için de ucuza satış yaptıklarını sözlerine ekleyen esnaf, karpuzun kalitesinde hiçbir sorun olmadığını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

"Bu sene dağ, taş demeden her yere karpuz ekildiği için mal bedava"

Pazarcı esnafı Atakan Aslanbenzer, "Vatandaşın ilgisi çok iyi. Bir de fiyatlar bayağı düştü. Bu sene dağ, taş demeden her yere karpuz ekildiği için mal bedava. O yüzden de domates de ucuz karpuz da. Ancak mal dışarıya satılmıyor yani ihracat yok. Her yer kavun karpuz ancak yurt dışına satılmadığından mal kendi ülkemize kaldı. Karpuz geçen sene tarlada 12 liraydı, bu sene tarlada 2 lira. Tezgahta ise geçen sene 15 liraydı, bu sene 5 lira. Yani yüzde yüzden fazla bir indirim oldu. Kalitede de sıkıntı yok. Karpuzun kaliteli cinsini ektiğin zaman hem verimi hem de kendisi güzel olur" dedi. - ESKİŞEHİR