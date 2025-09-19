Karmod, Zırhlı Güvenlik Kabinleri Üretimini Artırdı

Karmod, son bir ayda beş firma için kurşun geçirmez zırhlı güvenlik kabini üretimini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, büyükelçilik, finans, AR-GE ve holding merkezlerinin yer aldığı beş ayrı firma için zırhlı güvenlik kabini üretti.

Yüksek güvenlik konseptinde üretimi son bir ay içinde gerçekleştirilen ve firmalara teslim edilen zırhlı güvenlik kabinlerinin ikisi, savunma sanayisinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, önceden yüksek güvenlik gerektiren kamu binalarıyla büyükelçilik binaları özelinde kullanılan zırhlı kabinlerin, çok farklı alanlarda tercih edilmeye başlandığını belirtti.

Üretimini gerçekleştirdikleri kurşun geçirmez zırhlı kabin ve kalkanlara farklı kullanım alanlarından talepler aldıklarını aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda üst düzey kamu yönetim binaları, karakol ve büyükelçiliklerde kullanılan zırhlı güvenlik ürünlerine son dönemde çok farklı sektörlerden talepler geliyor. Bu değişimde, ülkemizde yaşanan ekonomik büyüme ve savunma sanayisindeki gelişmelerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Artan taleplere göre, güvenlik yapılarımızı geliştirerek daha üst seviyeye taşıdık."

Küçük, zırhlı yapılarını standart üretimlerinin yanı sıra kullanım yeri şartlarına göre özelleştirerek projelendirebildiklerini, bu projelerde müşterilerce paylaşılan kullanım yeri ve risk faktörlerinin de göz önünde bulundurulduğunu aktardı.

Bulgaristan'da bir ülkenin büyükelçilik binasında kullanılmak üzere iki adet kurşun geçirmez kabinin ihracatını da gerçekleştirdiklerine değinen Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürettiğimiz zırhlı yapılarla yüksek güvenlik gerektiren alanların korunmasına katkı sağlıyoruz. Güvenlik kabinlerindeki uzmanlığımızla, kurşun geçirmez kabinlerin yanı sıra zırhlı siperlikler üretiyoruz. Özel üretimli güvenlik yapılarımız BR7 sınıfı zırh delici mermilere karşı güvenlik duvarı oluşturuyor. Terör benzeri saldırı risklerine karşı güvenlik personelini hem koruyor hem de anında mukavemette bulunmalarına ortam hazırlıyor."

Küçük, zırhlı kabinlerinin genel olarak 3 ile 15 metrekare aralığında belirli ölçülerde üretildiğine, 2x2, 3x2, 3x3 ebatlarının en çok tercih edilenler arasında yer aldığına değindi.

Bu kabinlerin mobil özelliğiyle farklı alanlarda konumlandırılabildiğini belirten Küçük, "Yapılarımızı zırhlı gövde ve kapısı, kurşun geçirmez atış mazgallı geniş seyir açısına sahip camları, özel aydınlatma ve alarm siren sistemleriyle komplike bir şekilde üretiyoruz." ifadelerini kullandı.