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Karmod, Yemen'deki İnşaat Fuarında Prefabrik Yapılarını Tanıttı

Karmod, Yemen'deki İnşaat Fuarında Prefabrik Yapılarını Tanıttı
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Karmod, Yemen'in Aden şehrindeki 'Yeniden Yapılanma' fuarında çelik evler ve konteyner yapılarını tanıttı. Şirket, iç savaş nedeniyle hasar gören Aden'in yeniden yapılanma sürecinde yer almak istiyor ve konut açığına yönelik hızlı üretim avantajıyla dikkat çekiyor.

Karmod, Yemen'in Aden şehrinde düzenlenen inşaat yapı fuarında ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü Ensar Çankaya, "Yeniden Yapılanma" konulu fuarda çelik evler ve konteyner yapılarını yakından tanıtma imkanı bulduklarını belirtti.

Yemen iç savaşından etkilenen şehirlerden Aden'in yeniden yapılanmasında yer almak istediklerini vurgulayan Çankaya, "İç savaş nedeniyle Aden'de çok sayıda konutla birlikte okul ve hastane binalarının neredeyse tamamına yakını hasar görmüş durumda. Adeta hayalet şehre dönün Aden'in yeniden yapılanma sürecinde yapılarımızla yer almak istiyoruz. Fuarda ağırlıklı olarak prefabrik çelik konutlarımızla konteyner yapılarımızı tanıtmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çankaya, stantlarında müteahhitlik firmalarıyla bir araya gelerek görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Bireysel müşterilerimize konutlarımızla ilgili tanıtımlarda bulunduk. Kamu yetkilileriyle gündemde olan hastane ve okul benzeri kamu binalarıyla ilgili verimli görüşmeler yaptık. Güvenli çelik yapılarımızın hızlı kurulum avantajları beklentilerimizin üzerinde ilgi çekti. Fuar etkisinin Yemen genelinde yapılacak bina projelerine yansıyacağını umut ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fuar günlerinde yapılan görüşmelerde konut taleplerinin öne çıktığına dikkati çeken Çankaya, ülkedeki konut açığının fazla olması dolayısıyla hızlı üretim ve kuruluma sahip prefabrik çelik evlere ilginin yüksek olduğunu vurguladı.

Çankaya, 3+1 konut modelinin fazla odaklanılan ürünler arasında yer aldığına işaret ederek, müteahhitlik firmalarıyla yaptıkları görüşmelerde toplu konut projeleri için büyük daire tiplerinin yoğun olarak gündeme geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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