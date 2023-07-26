Karmod, UNDP için Hatay'da 250 adet WC kabinini üretti

Karmod, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için Hatay genelinde dağıtılmak üzere 250 adet WC kabinini üreterek bölgeye sevk etti. Üretilen tuvalet kabinleri arasında 50 adet engelli WC kabininin de bulunduğu belirtildi.

Karmod, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için Hatay genelinde dağıtılmak üzere 250 adet WC kabinini üreterek bölgeye sevk etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aralarında 50 adet engelli WC kabininin de yer aldığı tuvalet kabinlerinin üretimi 17 günde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, kullanıma hazır konseptteki WC duş kabinlerinin deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamada pratik çözüm sunduğunu belirtti.

Tuvalet kabinlerinin kolay temizlenebilme özelliğine sahip olduğunu aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Bant sisteminde elektrikten su tesisatına armatürleri dahil montajlanan, hızlı üretim avantajına sahip WC kabinlerimiz pratikliğiyle öne çıkıyor. Elektrik, atık ve temiz su bağlantıları konteyner kentlerdeki hazır şebekelere kolayca bağlanıyor. Üniteler klozet veya yer taşı şeklinde tercihe göre üretilebiliyor. Kabin içerinde tuvalet ve duş üniteleriyle birlikte rezervuar sistemi, lavabo, batarya ve musluklar kullanıma hazır bağlantılanmış durumda. Tuvalet kağıtlığı, havluluk, ayna ve askı standart aksesuar uygulamalarımız arasında yer alıyor."

Verilen bilgiye göre, UNDP için Hatay genelinde dağıtılmak üzere üretim gerçekleştirilen 193 WC yapısında 250 ayrı tuvalet ve duş ünitesi bulunuyor. Proje kapsamında 46 adet 135x135 tekli WC, 46 adet 135x135 tekli duş, 45 adet 135x210 çift kabinli WC ve duş, 3'er adet her biri üçer üniteli 135x135 WC ve duş kabinlerinin yanı sıra 50 adet 215x215 ebadında mobil engelli WC yapısının üretimi gerçekleştirildi.

Engelli WC kabinleri uluslararası standartlarda iç donatılara sahip bulunurken, engelli aracının girişine özel rampa ve geniş kapı, engelli WC ünitesi ve lavabosu ile ayna ve tutmaçlar yapıdaki özel standartlı donatılar arasında yer alıyor.