Karmod'un prefabrik konutlarına Orta Doğu ve Arap ülkelerinden talep artıyor

Karmod'un prefabrik evlerine Orta Doğu ve Arap ülkelerinden talep artışı yaşanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinde projeler hayata geçiren Karmod'un prefabrik evlerine ilgi her geçen gün artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, Orta Doğu ve Arap ülkelerinde yaşanan talep artışında daha önce bu bölgede gerçekleştirdikleri projelerin etkisinin olduğunu bildirdi.

Güvenli ve uzun ömürlü prefabrik çelik evlerinin bölge ülkelerinde deneyimlenmesinin taleplere yansıdığını kaydeden Çankaya, şu ifadeleri kullandı:

"Prefabrik evlerimize olan talebi Suudi Arabistan, Katar, Irak, Libya, Cezayir gibi ülkelerde gerçekleştirdiğimiz konut projelerinin bir yansıması olarak görüyoruz. Yeni taleplerde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Lübnan, Ürdün ve Irak ile birlikte Kuzey Afrika bölgesinde Libya, Cezayir, Tunus ve Mısır öne çıkıyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen taleplerde prefabrik villa konutlar öne çıkıyor. Lübnan ve Libya konteyner ev talebinde yoğunlaşan ülkeler."

"Hızlı kurulum avantajına sahip, güvenli ve uzun ömürlü"

Mehmet Çankaya, çok sayıda işçilik uygulamasını geride bırakan prefabrik evlerin hızlı kurulum avantajına sahip olduğunu belirterek, modern mimariye sahip güvenli ve uzun ömürlü konutlar ürettiklerini anlattı.

Yeni teknolojiyle çalışan makine hatlarında evin üretiminin çok kısa zamanda tamamlandığını aktaran Çankaya, şu bilgileri verdi:

"Tasarım ve üretimde bilgisayar entegrasyonu kusursuz üretimle neticeleniyor. Tüm malzemeleriyle fabrikada üretilen prefabrik ev istenilen bölgeye kolayca taşınabiliyor. Kurulum duvardan çatıya, elektrikten su tesisatına varana kadar montaj ustalarımızca gerçekleştiriliyor. Örneğin üç kişilik bir ekiple 100 metrekarelik ev üç gün gibi kısa bir zamanda tamamlanabiliyor. Prefabrik ev hızlı kurulumuyla zamandan ustalık uygulamalarını azaltan yenilikçi sistemiyle işçilikten tasarrufla kazandırıyor."