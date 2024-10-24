Karmod, Robot Teknolojisi ile Güvenlik Kabinlerini Üretmeye Başladı

Karmod, güvenlik kabinlerinin üretiminde robot kullanımına başladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, kabin üretiminde robot kullanımına geçen ilk marka olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Küçük, 1986'dan bugüne sektörde yeniliklerin öncüsü olduklarını kaydederek, "Güvenlik ve büfe kabinlerinde kalitemizi yükseltmeyi sürdürüyoruz. Kabin şase bağlantılarında robotlu üretim sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte sektörümüzde üretimde robot kullanımını başlatan ilk firma olduk. Yeni sistemle olası bağlantı hatalarını tamamen ortadan kaldırmış olduk. Yapı güvenliğimizi ve kalitemizi bir üst seviyeye yükselttik." ifadelerini kullandı.

Güvenlik yapılarının yanı sıra kullanıma hazır satış büfe kabinleri de ürettiklerini aktaran Küçük, "2 metrekareden 50 metrekareyi bulan ölçülere kullanıma hazır kabinler üretiyoruz. Kabinlerimiz güvenlikten satış büfelerine uzun ömürlü ve güvenli kullanım özelliğiyle öne çıkıyor. Ergonomisi yüksek güvenlik kabinlerimizle bu alanda çalışan personele konforlu görev alanları hazırlıyoruz. Büfe kabinlerimizle ticari yatırımcılara kullanıma hazır satış ofis çözümleri sunuyoruz. Yapılarımızla mağaza açmayı kolaylaştırırken yatırımcıya aynı gün kazanma fırsatı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.