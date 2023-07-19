Karmod Prefabrik Ev Satışları İlk 6 Ayda İki Kat Arttı

Karmod prefabrik ev satışları yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, satışlara paralel olarak prefabrik ev taleplerinde de aynı oranda bir artış yaşandı. Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, talep artışını toplumda prefabrik evlere olan güvenin bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.

Karmod prefabrik ev satışları yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satışlara paralel olarak prefabrik ev taleplerinde de aynı oranda bir artış yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, talep artışını toplumda prefabrik evlere olan güvenin bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.

Yüceer, aylık ev üretimlerini 500 adete kadar yükselttiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Üretim ve talep artışında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin tetikleyici bir etkisi oldu, kuşkusuz. Ancak depremin henüz talebe etki etmediği yılın ocak ve şubat aylarında da hazır konut üretimimiz şu anki ortalamamıza yakındı. Üretime etki eden talep artışında prefabrik evlere yönelik toplumda bir güvenin oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Müşteri memnuniyetleri yaşanıp paylaşıldıkça prefabrik evlere ilgi daha da artıyor. Yılın ilk 6 aylık döneminde evlerimizle ilgili bilgi almak için çağrı merkezimiz 11 bin 778 adet aramayı cevapladı. Müşteri deneyimlerinin gelen çağrı içeriklerine yansıdığını gözlemledik."

Son yıllarda prefabrik evlerin müstakil konutta en çok tercih edilen model olduğunu vurgulayan Yüceer, beklentilere özel lüks villa konutların da üretimini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yüceer, prefabrik evlerin hızlı üretim ve kurulum başta olmak üzere önemli avantajlarının bulunduğuna dikkati çekti ve yeni nesil kaynaksız teknolojilerin kullanıldığı makinelerde üretilen prefabrik evlerin üretiminin çok kısa zamanda gerçekleştirilebildiğini belirterek, "Çelik taşıyıcılara sahip konut modelimizle yapı güvenliği yüksek evler üretiyoruz. Parçalı üretimle kolayca taşınabilen evlerimiz cıvata somunlu ve geçmeli sistemin verdiği avantajla günler içerisinde montajlanabiliyor. Hazır evlerimiz uzun ömürlü konut modeli arasında yer alıyor. İşçilik maliyetlerini azaltan maliyet avantajıyla bütçelere kazandırıyor. İyi yalıtımlı özelliğiyle iklimlendirmeden tasarrufla enerji giderlerini azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.