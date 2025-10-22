Karmod, Polonya'da Arama-Kurtarma Köpek Eğitim Merkezi İçin Konteyner Bina Kurdu

Karmod, Polonya'da arama-kurtarma köpek eğitim merkezi için konteyner bina kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Polonya'nın başkenti Varşova'nın Sulejowek kasabasında arama-kurtarma köpeklerinin eğitildiği merkeze konteynerden hizmet binası kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Yöneticisi Muzaffer Doğrul Ergüçlü, iki katlı olarak projelendirdikleri konteyner hizmet binasını köpek eğitim merkezi birimlerine göre projelendirdiklerini belirtti.

Polonya genelinde daha çok tarım üretim sahalarına yönelik konteyner ofis bina projeleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergüçlü, hızlı kurulum özelliğine sahip uzun ömürlü konteyner yapılarının Polonya'da sıklıkla tercih edildiğini aktardı.

Ülkede tarım üretimi gerçekleştiren firmalar için de farklı bölgelerde çiftlik konteyner binaları inşa ettiklerini anımsatan Ergüçlü, şöyle devam etti:

"Yine tarımsal üretime özel hava araçları üreten firmaya saha ofisleri kurmuştuk. Konteyner yapılarımız ormana yakın alanlar ve tarım üretim sahalarında ihtiyaç duyulan binalar için tam dönüşümlü özelliğiyle sürdürülebilir yapı çözümü. Çevreye zarar vermeden uygun yerlere pratik şekilde yerleştirilebiliyor. Son projemizde de ormana yakın bölgede arama kurtarma köpek eğitim hizmeti veren firmaya ofis binası hazırladık."

Ergüçlü, arama-kurtarma köpek eğitim merkezi binasında nöbetçi eğitmenlerin konaklaması için yatakhane bölümüne de projede yer verildiğini aktardı.

Sulejowek'de birleşimli konteyner modeliyle iki katlı olarak projelendirdikleri arama kurtarma köpek eğitim merkezi binalarının eğitim ekibinin hizmet ve dinlenmesi için kullanılacağını ifade eden Ergüçlü, "Yapı içerisinde yönetici ve eğitmen odaları, veteriner odası, laboratuvar, yemekhane ve dinlenme salonu bulunuyor. Köpeklerin bakımını gerçekleştiren nöbetçi eğitim ekibinin konaklaması için bir yatakhane odası da bina içerisinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.