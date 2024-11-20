Karmod, Malkara'da Prefabrik Okul Projesini Tamamladı

Karmod, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde prefabrik okul projesini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kozyörük Mahallesi'nde inşa edilen prefabrik bina, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, 11 derslikli prefabrik okul binasını bir ayda tamamlayarak teslim ettiklerini belirtti.

Yüceer, prefabrik okul binalarının hızlı kurulum avantajıyla eğitim yapılarının inşa süreçlerini kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Prefabrik yapılarımız yapı güvenliğiyle birlikte hızlı kurulum gibi önemli bir avantaja sahip. Acil ihtiyaç duyulan okullar çok kısa sürelerde inşa edilerek eğitimin hizmetine kazandırılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Güvenli prefabrik yapıların, hızlı kurulum avantajı bulunduğunu aktaran Yüceer, deprem nedeniyle yenilenme gerektiren veya yeni yerleşim alanlarındaki okul ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikli olarak tercih edildiğine dikkati çekti.

Yüceer, "Bugüne kadar Türkiye genelinde çok sayıda okul inşa etmiş bulunuyoruz. Eğitim binalarımızı Avrupa ülkelerine de taşıdık. Fransa, Almanya ve Malta okul projesi gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında. Eğitim binalarında anaokulundan üniversite kampüslerine kadar tüm seviyelerde yapılar inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Yüceer, Naziye-Ünal Sungur İlkokul ve Ortaokulu adını taşıyan Malkara'da tamamladıkları prefabrik okul binasının tek katlı ve 713 metrekareye büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti.

Binada 8 ana derslikle beraber 1 anasınıfı ve 2 adet çok amaçlı derslik bulunduğuna değinen Yüceer, "Çok amaçlı derslikler laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve kütüphane olarak kullanılıyor. Müdür ve öğretmenler odası, personel odası, mini kantin okul içerisinde yer alan diğer bölümler arasında." bilgisini paylaştı.