Karmod, Mali'deki Fekola sahasına şantiye yapıları kurdu

Karmod, Afrika kıtasının önemli altın madenleri arasında yer alan Mali'deki Fekola sahasına şantiye yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 864 yatak kapasiteli şantiye mobilizasyon kurulumunun Mali'nin Kenieba şehrinin 40 kilometre güneyinde yer alan Senegal sınırındaki Anaconda bölgesinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Direktörü Ömer Yazganarıkan, yeni nesil konteyner yapı modeliyle inşa edilen 5 blokluk şantiyeyi anahtar teslim şeklinde tamamladıklarını bildirdi.

Binalarla birlikte şantiye yerleşkesinde kullanılan yatak, mobilya gibi tüm tefrişat tedariklerinin Türkiye'den sağlandığını kaydeden Yazganarıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil konteyner modelimizle ürettiğimiz şantiye yapılarımız sunduğu konforla Afrika lokasyonundaki maden ve petrol saha işletmelerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Güvenli ve enerji tasarruflu şantiye yapılarımızla Nijerya, Kongo, Kenya, Gabon, Gana, Eritre, Cibuti, Senegal, Sierra Leone, Fildişi Sahili, Cezayir, Mızır, Moritanya, Somali ve Etiyopya başta olmak üzere çok sayıda Afrika ülkesinde maden ve petrol sahalarında önemli projeler gerçekleştirdik. Bu projelerden birini de Afrika'nın önde gelen altın maden sahalarında Fekola'da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Projenin öne çıkan özelliği şantiye mobilizasyonunda A'dan Z'ye olarak ifade edilen tüm teşrifatın kullanıma hazır olarak tamamlanması."

Yazganarıkan, üretim ve kurulumunu gerçekleştirdikleri yapılarla birlikte şantiyede kullanılan baza, ranza, yatak, soyunma dolapları, çalışma masaları, yemekhane, mutfak ekipmanları ve WC duş üniteleri gibi her detayın Karmod tarafından hazırlanarak teslim edildiğini anlattı.

"864 yatak kapasiteli ve 5 bloktan oluşuyor"

Karmod Dış Ticaret Direktörü Yazganarıkan, Fekola maden sahasına kurdukları şantiye yapılarının 4 bin 56 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve 5 bloktan oluştuğunu bildirdi.

Toplam 864 yatak kapasitesine sahip şantiye yapılarında yatakhane ve yemekhane binalarıyla birlikte mühendis çalışma ve yatak odaları, ofis, laboratuvar gibi alanların da bulunduğunu kaydeden Yazganarıkan, şu bilgileri verdi:

"Yapıların 3 bloku üçer katlı yatakhane binalarından oluşuyor. Her katta 24 adet konteyner yatakhane koğuşu ile koridor sonunda sağlı sollu konumlandırılan birer ünite WC-duş konteyner yapıları yerleştirildi. Bu ünitelerde 6'şar adet WC ve duş kabinleri yer alıyor. Yatakhane koğuşları 4 kişi kapasitesine göre yatak ve möbleleriyle dizayn edildi. Şantiye yapısı adına tüm donatıların yer aldığı binaların üretimini Tuzla Orhanlı tesislerimizde tamamlayarak deniz yoluyla Senegal'in başkenti Dakar limanına sevk ettik. Oradan karayoluyla proje sahasına taşınan yapılarımız süpervizör ekiplerimiz liderliğinden kısa zamanda kurularak kullanıma hazır hale getirildi."