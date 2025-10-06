Karmod, Malezya'da Siber Güvenlik İçin Güvenlik Kabinleri Üretti

Karmod, Malezya'da savunma elektroniği ve siber güvenlik çözümleri sunan firmaya güvenlik kabinleri üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimi gerçekleştirilen kabinler siber güvenlik firmasının Başkent Kuala Lumpur yakınındaki Kajang şehrinde kesintisiz hizmet sunan server binası çevresinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, güvenlik kabinlerindeki uzmanlıklarıyla farklı sektörlere özel yapı çözümleri geliştirdiklerini belirtti.

Kızılbay, siber güvenlik noktasını çevreleyen kabinlerinde aydınlatma projektörü gibi özel uygulamalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güvenlik kabinlerindeki uzmanlığımızla müşteri beklentilerine özel talepleri yapılarımız üzerine uygulayarak çözümler geliştiriyoruz. Malezya'nın siber güvenlik alanında önde gelen firması için ürettiğimiz güvenlik kabinlerinde de özel uygulamalar gerçekleştirdik. Kabinler üzerine dış güvenlik aydınlatmasına katkı sağlamak için ikişer adet ledli aydınlatma projektörü monte ettik. Yine kabin içerisine yer alan özel cihaz için havalandırma menfezini yapıya entegre ettik."

Proje kapsamında üretilen güvenlik kabinlerinin Malezya'ya gönderildiğini aktaran Kızılbay, "Siber güvenlik noktası kullanımına özel üretilen 5 adet kabini tüm donatılarıyla kullanıma hazır şekilde Malezya'ya gönderdik. 215x270 ölçüde CTP sistemiyle üretilen kabinler server hizmet binası çevresinde güvenlik yapısı olarak hizmet vermeye başladı." ifadelerini kullandı.